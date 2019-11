Proseguono i controlli della Polizia di Stato nei locali della movida, per garantire un fine settimana all’insegna del divertimento in assoluta sicurezza. Su disposizione del Questore di Isernia Roberto Pellicone, gli agenti della Questura hanno effettuato specifici controlli alle attività di intrattenimento e di ritrovo dei giovani in città.

Il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha verificato il possesso, da parte dei gestori dei vari locali, di tutte le prescritte autorizzazioni, con particolare riferimento ai requisiti di sicurezza ma anche alla somministrazione di alimenti e bevande e al rispetto degli orari di chiusura. A seguito dei controlli non sono emerse anomalie.