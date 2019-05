Spazio Arte Petrecca presenta

Margherita Lipinska

Architettura del Mito

a cura di Carmen D’Antonino

18 maggio 2019 ore 18.30 | | Isernia

18 maggio – 2 giugno 2019

Con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Regione Molise e del Comune di Isernia.

Prosegue la rassegna d’arte nello Spazio Arte Petrecca. È il turno dell’artista polacca Margherita Lipinska dell’Accademia delle Belle Arti di Danzica ma residente a Roma dove svolge la sua attività. Ha partecipato ad importanti Fiere d’Arte tra le quali quelle di Genova, Padova e Lussemburgo con le Gallerie Spazio Anna Breda di Padova, Gall’Art di Roma e Galleria Ashanti di Roma.

L’appuntamento per la vernice d’apertura è previsto per il giorno 18 maggio 2019 alle ore 18:30, in Corso Marcelli 180, Isernia. Le opere saranno esposte dal 18 maggio al 2 giugno 2019. Inoltre, lo Spazio Arte Petrecca, invita a partecipare alla ‘Notte dei Musei’, in programma sabato 18 maggio.