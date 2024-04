di T.A.

Presso la Sala Gialla della Provincia di Isernia si è tenuto il secondo incontro di avvicinamento all’olio extavergine di oliva, per assaggiatori

“Durante l’intervento del Prof. Dott. Roberto Ferrante, sono emersi suggerimenti sulle corrette pratiche per la raccolta delle olive, dove è stato confermato che il miglior periodo per queste operazioni è quello della cosiddetta invaiatura – dice Giovanni Perna -. Successivamente si è parlato anche dei migliori metodi di conservazione dell’olio prodotto evidenziando, tra l’altro, le principali differenze tra il frantoio tradizionale e quello a ciclo continuo. Durante il corso ci sono stati interventi mirati, da parte degli aspiranti assaggiatori, particolarmente interessanti. Una nota lieta dell’olivicoltura molisana, è rappresentata dai risultati ottenuti dalla nostra regione per merito del giovane imprenditore di Ururi, Andrea Caterina, alla manifestazione nazionale tenutasi a Perugia “Ercole olivario”. Infine, il cosiddetto assaggio guidato, tenuto dalla Dott.ssa Tamara Mazzocco, relativo alle varie tecniche, per una corretta valutazione organolettica e una corretta classificazione dell’olio di oliva vergine. Gli intervenuti si sono dati appuntamento al successivo incontro “Olio, quanto bene che ti voglio” – conservazione dell’olio extravergine di oliva, aspetti salutistici, curato dal Dott. Gianluca Ciammetti.