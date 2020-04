Il sindaco Giacomo d’Apollonio, con ordinanza n. 62, ha disposto la proroga fino al 26 aprile della possibilità di accendere gli impianti di riscaldamento, per un massimo di 12 ore giornaliere. Tale disposizione, che di fatto prolunga l’analoga decisione assunta con ordinanza n. 60 dello scorso 15 aprile, è stata presa nella considerazione della situazione metereologica piovosa e delle previsioni che indicano come tale stato si confermerà per l’intera settimana. Inoltre, per le ragioni connesse alle misure di contenimento del virus Covid-19, la cittadinanza è costretta a restare in casa e le basse temperature potrebbero ingenerare fenomeni influenzali.