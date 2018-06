Mercoledì 13 giugno, in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio di Padova, dopo la messa solenne delle ore 18, che si concluderà con la benedizione dei bambini e la distribuzione del pane antoniano, avrà luogo la processione.

Il corteo religioso partirà dalla Chiesa di san Francesco e percorrerà il seguente itinerario: piazza Marconi, corso Marcelli, piazza Celestino V, piazza Carducci, via d’Apollonio, via Kennedy, via Sturzo, via De Gasperi, corso Garibaldi, via Petrarca, via XXIV Maggio, via Enrico d’Isernia, piazza Tedeschi, via Ponzio, via Lorusso, piazza Celestino V, vicoli del Codacchio, piazza Cortevecchia, vico Sanfelice, corso Marcelli, piazza Trento e Trieste, vico Marilli, largo Sant’Angelo, corso Marcelli, largo Cappuccini, piazza Marconi, rientro nella Chiesa di san Francesco.

La Polizia Municipale avverte che, nelle strade e nelle piazze percorse dalla processione, ci saranno delle momentanee limitazioni alla circolazione stradale. Al termine, verranno accesi fuochi pirotecnici in località San Cosma.