Domani sera, dopo la messa delle ore 18 che sarà celebrata nella Chiesa di San Francesco, partirà l’annuale processione di Santa Barbara, patrona secondaria della città.

La Polizia Municipale avverte che, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo processionale, ci saranno alcune limitazioni alla circolazione stradale lungo il seguente percorso: piazza Marconi, corso Marcelli, piazza Celestino V, piazza Carducci, via d’Apollonio, via Kennedy, via Sturzo, via Ponzio, piazza Tedeschi, via Lorusso, piazza Celestino V, vico dei Pentri, piazza Sanfelico, vico Sanfelice, corso Marcelli, piazza A. d’Isernia, corso Marcelli, piazza Trento e Trieste, corso Marcelli, vico Marilli, piazzetta Sant’Angelo, corso Marcelli, largo Cappuccini, corso Marcelli, piazza Marconi. La processione sarà accompagnata dalla banda musicale Città di Marcianise.