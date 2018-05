Per consentire il regolare svolgimento della processione di Santa Barbara, patrona secondaria di Isernia, è stata emessa un’ordinanza comunale che istituisce il divieto di transito veicolare, per mercoledì 6 giugno, dalle ore 18.30 e per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione, nelle seguenti vie cittadine, secondo l’itinerario del corteo processionale: corso Marcelli, piazza Celestino V, piazza Carducci, via d’Apollonio, via Kennedy, via Sturzo, via Ponzio, piazza Tedeschi, via Lorusso, vico Pentri (Codacchio), piazza Cortevecchia, vico e piazza San Felice, piazza Andrea d’Isernia, piazza Trento e Trieste, vico Ciro Marilli, vico Porta Castello, largo Sant’Angelo, largo Cappuccini, piazza Marconi.