Domani, 12 aprile, come da tradizione introdotta a Isernia dalla famiglia d’Apollonio, si terrà la processione del Venerdì di Passione, in onore della Beata Vergine Addolorata.

Dopo la messa delle 18:30 in Cattedrale, il corteo processionale percorrerà il seguente itinerario: corso Marcelli, piazza Celestino V, piazza Carducci, via d’Apollonio, via Kennedy, via Sturzo, via Ponzio, via Lorusso, piazza Carducci, piazza Celestino V, corso Marcelli, piazza Trento e Trieste, vico storto Ciro Marilli, piazza sant’Angelo, vico storto Castello, corso Marcelli e rientro in Cattedrale.