Si è tenuta ieri mattina, nella Sala Raucci del Comune di Isernia, la conferenza stampa di presentazione dell’evento «Academic days in Molise», organizzato dalla “Te.Co. Dance New Generation”, con il patrocinio della Federazione Italiana Danza Sportiva e del Comune di Isernia. All’incontro con i giornalisti sono intervenuti: Marco Mancini, presidente della Te.Co. Dance, Antonella Matticoli, assessore del Comune di Isernia, ed Elisabetta Lancellotta, delegata provinciale del Coni.

L’Academic days in Molise si terrà nei giorni 4 e 5 maggio, presso la palestra Energym Fitness & Welness di Isernia, in viale dei Pentri 317. Art directors saranno Teresa Barbato e Marco Mancini. Sabato 4 maggio ci sarà la “Giornata Street”, mentre domenica 5 maggio verrà riservata alla “Latino-Accademica”. Durante la due giorni, si effettueranno degli stage di danza con professionisti nazionali e internazionali: Salvatore Capasso, Manuel Neji, Mattia Tuzzolino, Davide Lauletta, Giorgio Albanese, Giancarlo Tarabella, Alessio La Padula, Luca Russo. Le iscrizioni sono aperte a tutti, senza limiti di età e per qualsiasi di livello di apprendimento.