di Redazione

Luca De Martino, Assessore alla Cultura del Comune di ISERNIA rende noto il Programma degli eventi per le prossime festività natalizie evidenziando che il risultato raggiunto è frutto dell’azione di coordinamento e organizzazione dell’Amministrazione cittadina in collaborazione con la Proloco Città D’Isernia, le associazioni culturali e di volontariato e l’imprenditoria locale. “Negli ultimi mesi – dice De Martino – ci siamo impegnati affinché a tutti gli eventi, compresi quelli proposti dall’Amministrazione, venisse dato il giusto risalto evitando sovrapposizioni, distribuendo gli appuntamenti nella maniera più equilibrata possibile. Ringrazio ancora una volta tutti coloro che hanno dimostrato spirito di iniziativa e inventiva, la più grande soddisfazione è rilevare la costante collaborazione da parte di tutti gli operatori culturali ed economici, condizione necessaria per la crescita culturale della città.

Il programma vede l’alternarsi di eventi per famiglie, fra i quali spiccano le 3 Domeniche di isola pedonale in altrettanti luoghi a vocazione commerciale, della cui organizzazione si sono occupati i direttivi della Proloco e della Proloco Giovani con il contributo del Forum Giovani. I grandi eventi di beneficenza, culturali e di spettacolo si svolgeranno, come di consueto, negli spazi dell’Auditorium “10 Settembre 1943″ e porteranno ad Isernia nomi di fama locale e nazionale del teatro, del cabaret, della musica e della cultura in genere. Possiamo citare gli attori Teo Teocoli, Gabriele Cirilli, Maurizio Casagrande, Andrea Perroni, la PFM, I Mandolove con Francesco Mammola, Alessia Notaro, Carmela Anna Fascino, il teatro della Compagnia CAST e l’Isernia Gospel Choir che il 5 Gennaio festeggerà i 10 anni di attività ospitando artisti internazionali di primo piano i cui nomi saranno resi noti nei prossimi giorni. Non mancheranno gli appuntamenti culturali di approfondimento della storia della nostra città e degli avvenimenti sociali più significativi del nostro territorio provinciale. Il programma è in continuo aggiornamento pronto ad arricchirsi di iniziative già in corso di definizione da parte di comitati e associazioni che operano sul territorio”.