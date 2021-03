Un apiario collettivo che coinvolgerà soggetti svantaggiati, inoccupati, immigrati e con diversi tipi di disabilità. Un progetto con notevole ricaduta occupazionale e sociale portato avanti dai soci promotori come la Diocesi Di Isernia-Venafro, la Caritas di Isernia-Venafro, la Pastorale sociale del Lavoro, l’Azione Cattolica Diocesana, Confcooperative Molise e gruppo Cooperativo Volape.

Un parterre davvero d’eccellenza che il vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro, monsignor Camillo Cibotti, ha ringraziato personalmente durante la conferenza stampa on-line di questa mattina che si è svolta sulla piattaforma Zoom. Il percorso di attivazione del progetto e dell’attivazione di un apiario dove si potrà lavorare e crescere si svilupperà per tutto l’arco 2021. Il progetto “Ape-Riamo” come spiegato durante la conferenza stampa di questa mattina si lega al concorso di idee del Movimento lavoratori di Azione Cattolica, che ogni anno bandisce un piano di azioni da sviluppare. Il settore apistico è quello che più di tutti riesce ad attuare un modello imprenditoriale che riesce a mettere al centro la persona.

Inizialmente nell’iniziativa verranno coinvolti dieci soggetti prima nella formazione e poi nell’applicazione di ciò che impareranno. Iniziativa che svilupperà un’ economia in sintonia con il territorio e nel rispetto del territorio. Il lavoro manuale si svolgerà per la gran parte del tempo su un apiario esistente nel territorio di Sant’Agapito per poi individuare anche altre zone dove posizionare le nuove arnie.