Questa mattina, nella sede del Comune di Isernia, nell’ambito della presentazione dei risultati del progetto «Co-Walking. Un’Impresa per Tutti», si è svolta la “Competition tra idee innovative” sviluppate dalle studentesse dei 3° LES dell’ istituto Vincenzo Cuoco di Isernia.Una commissione ha valutato gli elaborati e ha premiato l’idea ritenuta più innovativa e sostenibile, ossia quella del progetto STP (skateboard techno parkour). Presente alla premiazione anche l’assessore comunale alle politiche sociali Pietro Paolo Di Perna.

Il Co-Walking si è fatto apprezzare per l’innovazione sociale finalizzata alla creazione di opportunità concrete di inclusione socio-lavorativa. Organizzato dalla Cooperativa “Il Triangolo” con il supporto di “Ethic”, il progetto ha trovato attuazione dal febbraio al dicembre 2019, per un importo complessivo di 26.000 euro (Por Fers/Fse Molise 2014-20, Asse VII, Inclusione sociale).

Si è articolato in macro-attività ed è stato ideato per contribuire al sistema di welfare regionale coinvolgendo il maggior numero possibile di soggetti, inclusi le persone svantaggiate, le scuole, le imprese e i singoli cittadini.

Definito come il primo incubatore di start-up ad impatto sociale sul territorio, il progetto “Co-Walking. Un’Impresa per Tutti” si è posto l’obiettivo di favorire l’integrazione di soggetti svantaggiati provenienti da contesti eterogenei, diffondendo, nel contempo, i valori dell’auto-imprenditorialità e dell’impresa diffusa, atti a facilitare l’inserimento socio-lavorativo.

Questi i risultati raggiunti:

3 Idee imprenditoriali proposte da lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, selezionati per trasformare i progetti in piano di impresa, presso lo spazio di co-working;

97 Ore di formazione a supporto degli aspiranti startuppers, utilizzate per approfondire tematiche strategiche altamente funzionali allo sviluppo di un’idea imprenditoriale;

8 Imprese coinvolte in maniera attiva in ‘round tables’ per dare avvio a scambi di buone pratiche nel campo nell’innovazione sociale applicata al mondo “profit”;

120 Studenti provenienti da scuole nazionali e internazionali che hanno partecipato attivamente al progetto in modalità differenti;

4 Soggetti svantaggiati inclusi nel team del progetto, che hanno contribuito allo svolgimento e al buon esito delle attività.