CORRISERNIA 2018 – Intervista ad Agostino Caputo

Press ConferenceCORRISERNIA 2018Presentata questa mattina, nel corso d'una conferenza stampa, la XIII edizione della CORRISERNIA, che quest'anno sarà una "Corsa nella preistoria", ossia una edizione speciale per il quarantennale della scoperta del sito paleontologico de La Pineta.L'evento sportivo è previsto per domenica 30 settembre, dalle ore 16, con raduno in piazza della Repubblica.All'incontro con i giornalisti erano presenti l'assessore regionale Roberto Di Baggio, l'assessore comunale allo sport, Antonella Matticoli, la Delegata provinciale del CONI Elisabetta Lancellotta e il rappresentante della NAI (Nuova Atletica Isernia) Agostino Caputo.Il programma delle gare comprende una non-competitiva di 3,3 Km (Charity) e una competitiva di 10 km. Uno spazio sarà riservato al sociale con la Passeggaita in carrozzina organizzata dal CIP Molise contro l'Alzheimer. Chiuderà la manifestazione l'Americana riservata ad atleti assoluti maschili. Durante la CORRISERNIA, si potranno degustare prodotti enogastronomici e piatti tipici molisani a cura di Foodways.L'evento è stato patrocinato dall'assessorato allo sport della Regione Molise, dal Comune di Isernia, dal CONI regionale e provinciale, dalla FIDAL Molise, dal CIP Molise, dalla FISPES, dall'AIC e dall'AVIS.

