Con riferimento agli eventi sismici che stanno interessando il territorio regionale, in particolare la provincia di Campobasso e il Basso Molise, il Prefetto di Isernia, sin dal primo evento verificatosi, ha dato disposizione al Comando Provinciale dei Carabinieri di effettuare una rilevazione, su tutto il territorio provinciale, circa eventuali danni verificatisi, impartendo analoga disposizione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

L’esito degli accertamenti è stato negativo, non essendosi registrati danni a persone o edifici.

Al riguardo, in via precauzionale, è stata programmata una riunione, che si terrà presso il Palazzo del Governo di Isernia, nella giornata di mercoledì 22 agosto 2018, per effettuare una aggiornata disamina della situazione delle infrastrutture, degli edifici strategici e delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio della provincia pentra, già segnato in passato da emergenze idrogeologiche e sismiche.

L’incontro, cui prenderanno parte il Presidente della Regione Molise, il Presidente della Provincia, i Sindaci dei Comuni interessati, i responsabili degli Uffici Scolastici, regionali e provinciali, i rappresentanti dell’Anas e dell’ASReM, dei Vigili del Fuoco e delle Forze di Polizia, consentirà di acquisire osservazioni ed elementi utili in ragione delle attività di prevenzione che occorrerà porre in essere da parte di tutti gli enti preposti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza.

Costituirà, altresì, l’occasione per effettuare uno screening delle infrastrutture e degli edifici strategici presenti sul territorio, individuando le priorità e le opere più urgenti che potranno essere oggetto di segnalazione al Governo centrale in vista dell’ormai prossima, annunciata, emanazione del Piano di manutenzione straordinario degli edifici pubblici.