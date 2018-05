Durante il lungo ponte del 1° maggio, si è verificato, fortunatamente, un solo incidente stradale.

Il 29 aprile, al km 25.300 della SS 85 Venafrana, un’auto dopo aver tamponato un’altra macchina è finita contro un lampione stradale e successivamente contro un muro, incendiandosi. Il conducente ha riportato solo lievi contusioni e l’intervento immediato del Vigili del Fuoco ha limitato i danni.

Il 30 aprile, inoltre, grave incendio a Colli a Volturno che ha richiesto l’intervento di ben due squadre dei Vigili del Fuoco per l’estinzione di una caldaia a legna e del locale legnaia completamente in fiamme.

Sempre il 30, è stato salvato un asino a Pozzilli dove l’animale era caduto in una cunetta di cemento. Per tirarlo fuori i Vigili del Fuoco hanno realizzato, con materiali di fortuna, una passerella in legno, riuscendo a riportare l’animale sulla strada ed a riconsegnarlo a legittimo proprietario.

Infine, il primo maggio, sono stati effettuati cinque interventi relativi a piccoli incendi sterpaglie e alcuni recuperi di auto in panne.

I Vigili del Fuoco solo nell’ultimo mese hanno elevato sei contravvenzioni a luoghi di lavoro, non censiti dal Comando e non in regola con i dettami del Decreto 81/08, il cosiddetto Testo Unico dei Lavoratori, a salvaguardia dei lavoratori presenti in tali attività.