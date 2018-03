di Christian Ciarlante

Ieri sera, mercoledì 28 febbraio, presso la sala consiliare della Provincia di Isernia. Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, responsabile nazionale Enti locali Pd e vicepresidente nazionale, ha tirato la volata finale alla coalizione di centro-sinistra e ai candidati molisani in vista del voto di domenica 4 marzo. Erano presenti tutti i candidati del centro-sinistra insieme al governatore Frattura.

Matteo Ricci si è detto sicuro che il Pd sarà il primo partito e sarà il protagonista della prossima legislatura.

“La scelta è tra la competenza, il pragmatismo, la serietà del centro-sinistra e l’estremismo della destra e l’incompetenza dei 5 Stelle. Questi sono i tre voti possibili domenica 4 marzo, non ci sono altri voti. Chiunque non sceglie all’interno del centro-sinistra, rischia di favorire Salvini e Grillo. Lo sanno tutti e sono tanti gli indecisi, anche coloro che non fanno parte del Pd o che non hanno apprezzato quello che abbiamo fatto al governo, che in questi giorni si stanno avvicinando alla coalizione di centro-sinistra e credo che quelli faranno la differenza. Non ci sarà nessun accordo tra Renzi e Berlusconi, siamo in un sistema proporzionale e la partita sarà a chi arriva primo tra noi e i 5 Stelle. Se il Pd arriverà primo sarà il protagonista della prossima legislatura e proverà a fare un governo in base ad un programma di cambiamento sulla scia di quello che abbiamo fatto in questi anni. Se saranno i 5 Stelle, nascerà un governo dei populisti oppure si riandrà a votare. Questi sono gli scenari in campo. Il Pd è impegnato per arrivare primo e per scongiurare un governo di populisti. Se paragoniamo la squadra dei 5 Stelle, sicuramente persone degne nel loro lavoro ma sconosciuti, e la squadra del Pd, si capisce subito la differenza. Noi non abbiamo solo Renzi e Gentiloni, ma abbiamo Minniti, Franceschini, Del Rio, i Sindaci, Padoan e tante persone che in questi anni hanno dimostrato di saper fare. Gli altri hanno, spesso e volentieri, dimostrato di non saper fare, soprattutto nelle città governate dai i 5 Stelle. Anche il centro-destra non è più quello di una volta, non solo perché ha già governato questo Paese, ma ha non prodotto risultati per l’Italia. Non dimentichiamoci lo spread e la crisi socioeconomica in cui eravamo nel 2011. Oggi il centro-destra non è più a trazione liberista o liberale, ma è un centro-destra a trazione estremista. E’ Salvini il capo culturale di quella coalizione. Io credo che l’Italia non voglia gli estremisti al governo, voglia invece il pragmatismo, il riformismo e di conseguenza il centro-sinistra ha grandi chance per continuare a governare. Il centro-sinistra molisano ha le caratteristiche di una coalizione di governo che è impegnata a risolvere i problemi e non a urlate e a dire che tutto va male e tutto fa schifo, in quello sono molto più bravi gli altri. In questo territorio abbiamo un valore aggiunto che sono candidati radicati e competenti che hanno sempre portato, non solo il Molise nel cuore, ma il Molise a Roma. Hanno avuto la capacità di portare i problemi del Molise a livello nazionale e di trovare delle soluzioni per risolverli. Questo credo sia un valore aggiunto rispetto ai tanti indecisi che ci sono e che domenica sceglieranno non solo il proprio partito, ma anche il candidato migliore per rappresentare la propria terra”.