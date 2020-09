Redazionale, le aziende informano

La Pizzeria-Rosticceria “Angelica”, di Gianluca Veneziale, si trova in via XXIV Maggio 85/A ad Isernia. Un punto di riferimento in città per chi vuole mangiare un’ottima pizza al taglio, ordinarne una al piatto da asporto, acquistare cibo di primissima qualità: pizza fritta, arancine, crocchette di patate, il fagotto con cotoletta, focaccine fritte con la mortadella, patatine fritte, focaccia, porchetta, calzoni con la verdura, taralli, fiori di zucca ripieni, filetti di baccalà pastellato, parmigiana di melanzane e tante altre specialità proposte dall’artista del gusto Gianluca Veneziale.

Tutto preparato proprio come vuole la tradizione. Un’attività a conduzione familiare che mette da sempre al primo posto la soddisfazione del cliente più esigente con l’obiettivo di deliziare i palati più sopraffini. Gianluca e la moglie Francesca vi aspettano tutti i giorni fatta eccezione per il lunedì giorno di chiusura. Le ottime pizze, preparate anche al momento, sono da mangiare o nel locale o comodamente a casa vostra. Una soluzione pratica e veloce per organizzare i tuoi pranzi o le tue cene con amici.

Da Angelica, potrete anche ordinare e mangiare una superba frittura di pesce di prima qualità che ha in se tutto il sapore del mare. E’ garantita la freschezza del prodotto. Se siete amanti della porchetta, dovete assolutamente provarla, non ve ne pentirete, una vera e propria leccornia. Se volete organizzare un evento o una festa, senza rinunciare alla genuinità del cibo, sulla vostra tavola non possono mancare le specialità di Angelica.

Se pensate che abbiamo esagerato nel decantare la bontà delle proposte culinarie della Pizzeria-Rosticceria “Angelica”, vi invitiamo a provare per credere: non ve ne pentirete! Un luogo piacevole e ideale per tutti i buongustai e gli amanti dei piaceri della tavola. Dopo un lungo fermo, dovuto al lockdown, Gianluca e Francesca hanno ripreso a lavorare alacremente con non poche difficoltà, ma grazie alla perseveranza e alla forza di volontà, sono tornati più forti di prima.