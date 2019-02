Un cittadino della Costa d’Avorio, ospite del Cat ubicato presso l’Hotel Sayonara di Isernia, ha tentato il suicidio provando ha tagliarsi le vene. Fortunatamente, il ragazzo non è riuscito nel suo intento, grazie all’intervento di un operatore del cat intervenuto per fermarlo. Le grida del 25enne hanno fatto scattare l’allarme e attivato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una pattuglia dei Carabinieri. Il ragazzo è stato subito trasportato al ‘Veneziale’ di Isernia per le cure del caso. I primi effetti del decreto sicurezza iniziano a farsi sentire anche in Molise.