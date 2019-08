Il Pcl scrive una lettera aperta al Sindaco d’Apollonio e alla Giunta comunale per dirimere la questione.

Nei giorni scorsi il Sindaco ha preso atto che avevamo ragione: il punto 6.2 del capitolato speciale di concessione (accettato dalla concessionaria dei parchimetri) disponeva l’esenzione dei disabili dal pagamento delle soste sulle “strisce blu”.

Ciò nonostante la concessionaria non si è adeguata alla disposizione e le multe ai disabili continuano ad essere indebitamente comminate senza che il Comune intervenisse, come abbiamo già pubblicamente denunciato.

Ciò premesso, a tutela dei diritti lesi dei disabili, si diffidano gli organi in indirizzo:

1) – a dare immediata disposizione affinché le assurde ed illecite multe elevate nei confronti dei disabili in questi giorni siano immediatamente annullate d’ufficio e siano restituite quelle già indebitamente pagate, evitando gli onerosi disagi per gli eventuali ricorsi;

2) – ad attivare la procedura di revoca in autotutela della concessione per questo grave inadempimento contrattuale (oltre che per tutte le altre illegittimità già notificate al Comune via PEC con la piattaforma illustrata nella precedente conferenza pubblica), e, nelle more, sia intimata la concessionaria a dare immediata disposizione agli ausiliari di non procedere più ad elevare le suddette indebite multe.

Si resta in attesa di un urgente e pubblico riscontro.