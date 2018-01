Il palazzetto dello sport di Isernia ospiterà giovedì 4 gennaio, a partire dalle ore 15.30, la terza tappa della Festa del Giovane Calciatore (edizione invernale della manifestazione di calcio riservata alla categoria “piccoli amici” e “primi calci).

L’evento è stato organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise, presieduto dal Coordinatore Federale regionale dott. Gianfranco Piano, in collaborazione con le Delegazioni Provinciali della Federazione Italiana Giuoco Calcio/ LND del Molise. I bambini presenti si affronteranno in mini incontri di calcio, cinque contro cinque (con sostituzioni “volanti”), su campi di dimensioni ridotte, e con un tempo di gioco della durata di dieci minuti ciascuno con rotazione tra le squadre.

Alla fine degli incontri non ci sarà nessuna classifica finale, nessun vincitore perché a trionfare saranno tutti i protagonisti scesi in campo. Lo scorso 28 dicembre, sempre nel capoluogo pentro, è andata in scena la seconda tappa dedicata ai “Piccoli Amici” mentre il prossimo appuntamento è riservato alla categoria “Primi Calci”.

La manifestazione itinerante del Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise si concluderà con un ultimo incontro a Campobasso il 13 Gennaio al Palaunimol.