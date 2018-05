Sabato 5 maggio ha preso il via il Corso OPEM (Operatore Emergenza), evento inserito all’interno del ricco cartellone stilato in occasione della Settimana della Croce Rossa. La due giorni di formazione, che si concluderà, oggi pomeriggio, domenica 6 maggio, si sta tenendo presso la nuova sede della CRI Isernia, sita nella struttura che ospitava la scuola San Giovanni Bosco, e che ieri mattina ha visto il taglio del nastro (simbolico) del sindaco di Isernia, Giacomo D’Apollonio.

Al Corso, il cui Direttore e Istruttore è Salvatore Ruocco, Responsabile delle Attività di Emergenza del Comitato Regionale Campania della Croce Rossa Italiana, hanno preso parte circa 50 tra Volontari e Infermiere Volontarie, provenienti da tutto il Molise e che hanno assistito a una serie di lezioni, sia teoriche che pratiche, a cura di Istruttori CRI di Protezione Civile. Gli argomenti trattati hanno toccato diversi ambiti: dalla normativa in materia sino all’assistenza psicologica in caso di calamità naturali. Del resto, l’obiettivo fondamentale del corso è quello di formare i partecipanti attraverso una serie di nozioni, sia di natura organizzativa che esecutiva, riguardanti la Protezione Civile e la gestione delle emergenze.

Ad aprire i lavori il Presidente CRI Molise, Giuseppe Alabastro, che ha rimarcato l’importanza dell’evento, sottolineando l’impegno del Comitato CRI di Isernia nella fase preparatoria di questo evento. “Non è un caso – ha spiegato Alabastro – che il Corso OPEM si sia svolto nel capoluogo di provincia pentro e che sia stato scelto come evento d’apertura delle manifestazioni regionali dedicate alla Croce Rossa. Il Comitato Locale di Isernia è sempre più attivo sul territorio, attraverso l’erogazione di una serie di servizi mirati all’aiuto e al sostegno dei cittadini”. Il presidente Alabastro, inoltre, ha ringraziato Salvatore Ruocco e gli altri istruttori provenienti dalla Campania: “La loro esperienza e le loro conoscenze nell’ambito delle emergenze rappresentano un contributo di inestimabile valore per i nostri Volontari, soprattutto per i più giovani”.

Il presidente, nei suoi saluti iniziali, ha ripercorso in breve la storia della Protezione Civile, sottolineando che alcune modalità di intervento adottate oggi traggono origine dall’antica Roma. In tarda mattina l’arrivo del sindaco di Isernia, Giacomo D’Apollonio, a cui il presidente Alabastro e il commissario del Comitato di Isernia, Angelo Di Sarro, hanno donato un gagliardetto della CRI Molise e una maglietta celebrativa del Corso OPEM.

“Non può che rendermi felice, non solo da primo cittadino ma anche da responsabile della Protezione Civile, che questo corso si stia svolgendo a Isernia – ha dichiarato in merito il sindaco D’Apollonio -. Sono molto legato alla Croce Rossa, vero e proprio braccio operativo di molte amministrazioni comunali. Ciò è valido anche per il capoluogo pentro. Oltre a quello che abbiamo già fatto, la giunta comunale ha in serbo una serie di idee per sostenere il Volontariato, anche perché credo sia necessario ripagare lo sforzo di questo esercito che quotidianamente si spende per dare una mano ai nostri concittadini, soprattutto coloro che sono in difficoltà”.

Dal canto suo, anche il presidente Alabastro ha voluto ringraziare il sindaco e l’amministrazione comunale di Isernia: “Essere presente oggi – ha spiegato – è un segnale importante perché vuol dire essere sensibili al mondo del Volontariato e, soprattutto, essere consapevoli delle risorse, in particolare quelle professionali, che la Croce Rossa Italiana può offrire nell’ambito della Protezione Civile. Ringrazio anche il sindaco per aver mantenuto la promessa, fattami telefonicamente, di individuare dei locali da adibire a sede locale per il Comitato di Isernia, compreso un magazzino per la raccolta viveri”.