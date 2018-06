L’attenzione della Polizia di Stato di Isernia, diretta dal Sig. Questore Dott. Ruggiero Borzacchiello, nei confronti dell’attività di contrasto al traffico di sostanza stupefacente è molto alta, come dimostrano le innumerevoli operazione di rilievo svolte dall’inizio dell’anno, le quali hanno consentito di sottrarre al mercato isernino ingenti quantitativi di sostanza stupefacente.

Nella giornata di ieri personale della Squadra Mobile appostato in una via del centro cittadino ha notato un uomo ed una donna che, con fare circospetto, erano intenti a scambiarsi qualcosa cercando poi di allontanarsi frettolosamente. Immediatamente gli investigatori sono intervenuti sul posto bloccando i due soggetti e conducendoli presso gli uffici della Questura.

L’uomo, della provincia isernina, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 0.340 gr di sostanza stupefacente del tipo cocaina appena acquistata per euro 30 dalla giovane pentra, e per questo è stato segnalato come assuntore di droga alla locale Prefettura con il contestuale ritiro della patente di guida. La donna, presso gli uffici della Squadra Mobile è stata sottoposta a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire ulteriori 2 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 0,540 gr.

L’attività di perquisizione è stata estesa anche al domicilio dove, grazie alla professionalità ed all’acume investigativo dei poliziotti, sono stati individuati, occultati all’interno di un mobile della cucina, un bilancino di precisione ed un involucro di cellophane contenente 41,025 gr di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La giovane donna di anni 24 con pregiudizi di polizia per lesioni colpose è stata tratta in arresto per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90.

Inoltre a seguito dell’attività istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura di Isernia, il Sig. Questore, Dott. Ruggiero Borzacchiello, ha comminato 5 Fogli di Via Obbligatori nel Comune di Isernia. I destinatari di tali provvedimenti amministrativi sono due fratelli provenienti dalla provincia di Benevento di anni 25 e 22 ed un cittadino italiano proveniente dalla provincia di Latina di anni 23 che annoverano pregiudizi di polizia per reati contro la persona, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e che si sono resi responsabili, alla fine dello scorso anno, di una rissa avvenuta in questo centro storico, ponendo in essere una condotta pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica ; un cittadino italiano proveniente dalla provincia di Latina di anni 44 con pregiudizi di polizia per reati contro la persona ed in materia di sostanze stupefacenti; un cittadino italiano proveniente da Napoli che annovera pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona, contro la famiglia ed in materia di stupefacenti.

Accertato che tutti i soggetti su indicati non hanno la residenza ad Isernia e non hanno alcun vincolo affettivo o culturale che li lega alla cittadina pentra, gli è fatto divieto di ritorno in questo Comune per la durata di anni 3.