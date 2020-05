Il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore alle attività produttive, Linda Dall’Olio, rendono noto che sul sito web del Comune di Isernia è stato pubblicato l’avviso dell’Ufficio Suap che invita i titolari delle attività di ristorazione e somministrazione, che fossero interessati ad ottenere in concessione il suolo pubblico, a presentare domanda.

Il modulo per le istanze e il regolamento in materia di dehors, corredato da manuale tecnico, sono disponibili sul sito web comunale. Considerato il momento di emergenza sanitaria e in vista della riapertura delle suddette attività commerciali, conoscere quanto prima il numero delle richieste consentirà alla struttura tecnica dell’ente di valutare ogni istanza e verificare gli spazi disponibili ad essere occupati.