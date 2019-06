Venerdì 7 giugno, alle ore 18.00, presso il dopolavoro ferroviario di Isernia – ingresso lato bar Oasi, si terrà una nuova assemblea pubblica per decidere le forme di lotta da adottare per far fronte all’ennesima sceneggiata antipopolare sulla questione dei parcheggi a pagamento.

Sono di queste ore le dichiarazioni del primo cittadino relative alla questione di cui sopra, parole che non lasciano spazio al dialogo, non permettono contraddittorio e, aspetto inquietante, peggiorano di gran lunga quanto irregolarmente posto in essere fino ad oggi!

I cittadini che ritengono di “accomodarsi” su tali vessazioni, facciano pure, noi del Comitato faremo anche per loro! Intervenite, nessuno otterrà nulla senza una lotta serrata!

I portavoce

Enzo Bongiovanni

Emilio Izzo