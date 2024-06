di Redazione

L’Assessore Di Giacomo: “Educazione nella prima infanzia centrale per il futuro”

“Sono aperte le iscrizioni per l’asilo nido e la sezione primavera comunali, per l’anno 2024/2025, sarà possibile presentare domanda fino alle 23.59 del prossimo 1 luglio. Anche per il prossimo anno l’offerta formativa punterà sulla qualità del servizio, confermando la volontà della nostra Amministrazione di investire sull’offerta educativa della prima infanzia. La crescita di una città si misura anche dalla cura che si attribuisce ai servizi destinati a coloro che rappresentano il futuro”. Lo comunica l’Assessore del Comune di Isernia alle Politiche Educative e ai Servizi per l’Infanzia, Umberto Di Giacomo. È presente l’avviso sul sito del Comune di Isernia (https://www.comune.isernia. it/it/page/111332), mentre di seguito c’è il link diretto per presentare l’istanza, selezionando “Iscrizione ai servizi” e nella maschera successiva “Richiesta iscrizione Nido”: https://cloud.urbi.it/ urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_ NAME=wt00036847&w3cbt=S

Il nido si trova in un immobile di proprietà comunale sito all’interno del Parco urbano della Stazione. La disponibilità è per 22 bambine/i di età compresa tra 3 e 36 mesi. La Sezione Primavera ha sede presso l’immobile “Ex Poliambulatorio” in località San Lazzaro. La disponibilità è per 8 bambine/i di età compresa tra 24 e 36 mesi.