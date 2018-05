Con l’approssimarsi della stagione estiva è stato dato forte impulso all’attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati, in particolar modo quelli di natura predatoria. Negli ultimi giorni sono stati controllati più di 200 veicoli e sono state contestate numerose infrazioni al codice della strada.

Sono stati, anche, posti in essere numerosi controlli amministrativi ad esercizi commerciali della provincia, durante i quali, il personale della Divisione Polizia Amministrativa ha deferito all’A.G. 3 cittadini isernini di anni 35, 33 e 29, legali rappresentanti di esercizi ricettivi della cittadina pentra, per disturbo del riposo delle persone, in quanto a notte inoltrata tenevano il volume della musica diffusa nei locali molto alta.

A seguito dell’attività istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura di Isernia, infine, il Sig. Questore ha emesso 2 Avvisi Orali nei confronti di due cittadini della provincia di Isernia di anni 42 e 32, con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, con l’avvertimento di tenere una condotta di vita rispettosa della convivenza civile.