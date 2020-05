“Non possono essere i proprietari dei locali, provati da due mesi di lockdown, a pagare il prezzo dell’inciviltà e del mancato rispetto delle norme di sicurezza mostrate da pochi sabato notte: il Comune non deve chiedere chiusure anticipate, colpendo i locali ed i cittadini rispettosi delle norme, ma maggiori controlli per impedire comportamenti scorretti”. È quanto dichiara Francesca Bruno, consigliere comunale di CasaPound al Comune di Isernia in risposta alle dichiarazioni dell’assessore Chiacchiari.