Con apposita ordinanza comunale, emanata per consentire il regolare passaggio nella città di Isernia della carovana del Giro d’Italia, in occasione della nona tappa che si correrà domenica 13 maggio, è stato disposto il divieto di transito, dalle ore 12 e per il tempo strettamente necessario al passaggio della carovana, nelle seguenti strade comunali: viale dei Pentri (rotatoria Isernia Nord), via Camillo Carlomagno, viale 3 Marzo 1970 (tratto compreso tra via Carlomagno e l’incrocio con la S.P. 79 Miranda).

Nelle stesse strade e aree è stata, altresì, disposta l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 10 e fino al termine della manifestazione.

La medesima ordinanza dispone quanto segue:

– il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 8,30 e fino al termine delle operazioni della carovana pubblicitaria del Giro d’Italia, in piazza della Repubblica e in corso Garibaldi (nel tratto compreso tra via Senerchia e l’uscita del terminal autobus “F. Martino”);

– nelle stesse aree e strade varrà l’istituzione del divieto di transito, per il tempo strettamente necessario al passaggio e alla sosta della carovana pubblicitaria del Giro d’Italia.