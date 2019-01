Modifiche permanenti della viabilità, istituzione degli stalli di sosta, attraversamenti e parapedonali in alcune vie cittadine. Isernia cambia volto.

ORDINANZA N° Gen. 16 del 29/01/2019

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad appaltare i lavori per

il rifacimento della segnaletica stradale funzionale alla viabilità cittadina e delle frazioni;

RAVVISATA la necessità di procedere, nell’ambito dei protocolli dell’ordinaria manutenzione della viabilità, al rifacimento della segnaletica stradale per la salvaguardia della pubblica incolumità ed in armonia con le disposizioni del C.d.S.;

ATTESO che sono pervenute molteplici segnalazioni di cittadini che lamentano la carenza

di segnaletica per la regolamentazione di alcuni tratti stradali;

VISTE le comunicazioni della Prefettura e della Questura che hanno evidenziato la necessità di implementare la segnaletica stradale e pedonale in alcuni punti della città, per

il miglioramento della sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità,

ACCERTATA in particolare, la necessità di procedere con urgenza all’installazione di parapedonali in alcuni punti critici della circolazione veicolare nell’ambito urbano, nonché di attraversamenti pedonali in prossimità delle strutture recentemente destinate a plessi scolastici;

RITENUTO necessario, nell’ottica di un miglioramento dell’offerta dei servizi ed in armonia con il principio di prevalenza dell’interesse collettivo, apportare modifiche permanenti della circolazione stradale con l’istituzione di nuovi stalli di sosta;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;

VISTO il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/.2000 e s.m.i.;

ORDINA

L’istituzione degli stalli di sosta e dell’organizzazione degli stessi in:

1) Via Don Luigi Sturzo ( n. 3 stalli longitudinali, lato SX del senso di marcia, tratto

compreso dal passo carrabile e fino alle strisce di attraversamento pedonale, con

contestuale revoca del carico e scarico ivi presente);

2) Via Berta (largo compreso tra il civico 143 ed il Palazzo della Provincia);

3) Via R. Lorusso (n. 2 stalli longitudinali nel tratto antistante l’Istituto Banca Intesa San

Paolo, lato SX);

4) Area parcheggio di Via Palatucci ( con istituzione delle corsie a senso unico in entrata

ed uscita);

5) P.zza Santa Lucia con riposizionamento dello stallo di sosta per disabili ivi presente;

6) Via Piave, Via Milano, Via Bari, Via Napoli;

L’istituzione dei parapedonali in:

1) Via San Leucio, dal punto di intersezione con C/so Risorgimento (altezza rotatoria), lato

DX direzione passaggio a livello,0 per mt 10;

2) Rampa lato Curia Vescovile (da P.zza Andrea d’Isernia , lato SX, direzione Vico

Giobbe);

3) C/so Marcelli, nel tratto compreso tra P.zza A. volta e Vico III° Landenolfi, lato SX a

salire;

4) Area Piscina Comunale, altezza Via delle Sorgenti;

L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in:

Area Piscina Comunale, lato DX direzione autostazione Tremolicci, solo per i mezzi con portata superiore a 35Q.li;

L’istituzione degli attraversamenti pedonali in:

1) Via Occidentale (altezza Rampa Porta Castello);

2) Via Ponzio Pilato (altezza largo Acqua Solfurea);

L’istituzione del senso unico sulla I^ traversa di Via XXIV Maggio (tra Via Patriarca e

Via Firenze), con direzione Via XXIV Maggio;

L’istituzione del senso unico sulla traversa di Via XXIV Maggio (tra Via Graziani e Via

Gorizia), con direzione Via XXIV Maggio;

L’istituzione del senso unico su Via Piave, Via Bari, Via Milano, Via Napoli e Via

Pescara, con direzione Via Giovanni Berta;

al Servizio 5° dell’Area Tecnica i provvedimenti consequenziali per l’attuazione della

presente disposizione.