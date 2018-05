PREMESSO CHE:

– il Servizio di Viabilità, a seguito di sopralluoghi sul territorio comunale ha rilevato la necessità di provvedere a modifiche della circolazione stradale con rifacimento e, in alcuni casi, con istituzione “ex novo” di segnaletica necessaria per la regimentazione del traffico urbano;

– in particolare, è stata riscontrata l’urgenza di provvedere alla regolamentazione del traffico in alcune strade del quartiere San Lazzaro che, al momento, risultano totalmente prive di segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, tutto questo anche in ragione delle molteplici segnalazioni pervenute da parte di cittadini residenti nella zona che lamentano la totale assenza di riferimenti in ordine alla viabilità veicolare ed alla mobilità pedonale;

RILEVATA altresì la necessità di rimodulare le aree dei parcheggi in Via Molise e P.zza Giustino D’Uva per il miglioramento e la sicurezza della circolazione stradale, (considerata la presenza nella zona di attività commerciali ed in particolare di quelle della grande distribuzione), con la compensazione degli stalli auto liberi da individuare all’altezza di Via Molise (area antistante sede Enel) in luogo di quelli che andrebbero eliminati sull’anello centrale di P.zza Giustino D’Uva, procedendo altresì alla riconfigurazione degli stalli in Via Raffaele Iorio, dagli attuali disposti a spina di pesce, a paralleli all’asse stradale;

VISTE le planimetrie predisposte dall’Ufficio di Viabilità con cui si tracciano gli interventi da effettuare per il rifacimento della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, nonché le modifiche alla circolazione stradale nelle strade e nelle piazze in narrativa indicate;

ATTESO che i lavori di rifacimento della segnaletica stradale sono stati affidati alla ditta EUROSIGNAL con sede in Vasto (CH);

CHE detti interventi sono da eseguire così come nell’elenco qui di seguito riportato:

1) Via Raffaele Iorio – realizzazione dei parcheggi paralleli all’asse stradale in luogo di quelli a spina e realizzazione di n°2 attraversamenti pedonali e n°2 stalli per le operazioni di carico e scarico merci;

2) Piazza Giustino D’Uva – rimozione dei parcheggi tangenti la parte interna della Piazza, con realizzazione di n°2 stalli riservati ai diversamente abili nel tratto antistante la Chiesa di Santa Maria Assunta e realizzazione di n°4 attraversamenti pedonali;

3) Via Molise – i parcheggi per la sosta a pagamento nell’area antistante la sede Enel vengono riconvertiti in parcheggi per la sosta gratuita, al fine di compensare l’eliminazione degli stalli tangenti la parte interna di Piazza Giustino D’Uva: viene realizzato uno stallo di sosta per diversamente abili;

4) Via Toscanini -istituzione del senso unico di circolazione, con senso di marcia inteso dalla particella 678 alla particella 190;

5) Via Paganini – istituzione del senso unico di circolazione, con senso di marcia inteso dalla particella 796 alla particella 634;

6) Strada Comunale San Lazzaro – istituzione del senso unico di circolazione, con senso di marcia inteso dalla p.lla 1071 alla p.lla 196;

7) Istituzione dei segnali di direzione obbligatoria a dx e divieto di accesso a sx, posizionati alle estremità del muro che divide il tratto di Viale Beethoven compreso tra le p.lle 1385 e 1387;

8) Istituzione della linea di mezzeria sulle seguenti strade:

– Viale Beethoven;

– Via Wagner;

– Via J.S. Bach;

– Via Mascagni;

9) Istituzione del segnale di “STOP” nei seguenti incroci:

– Viale Beethoven, incrocio Via Tedeschi, angolo p.lla 191;

– Via Toscanini, incrocio Viale Beethoven, angolo p.lla 101;

– Via Wagner, intersezione Viale Beethoven, altezza p.lle 625 e 676;

– Via A. Mozart, intersezione Viale Beethoven, altezza p.lla 337;

– Via Mascagni, intersezione Viale Beethoven, altezza p.lla1196;

– Via Leoncavallo, intersezione Via Tedeschi, altezza p.lla 654;

– Strada Comunale San Lazzaro, intersezione Viale Beethoven, altezza p.lle 808 e 995;

– Via J.S. Bach, intersezione Via Mascagni, altezza p.lla 1245;

– Via J.S. Bach, intersezione Via Tedeschi, altezza p.lla 963;

10) Istituzione, in via sperimentale, di uno snodo spartitraffico su Via

Mascagni, nel tratto mediano compreso tra Via Paganini e Via J.S.Bach;

11) Istituzione, in via sperimentale, di uno snodo spartitraffico nello slargo di

Viale Beethoven, all’altezza dell’intersezione con Via Paganini;

VISTO lo statuto Vigente;

VISTO il T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000;

VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992, n°285, nonché il relativo regolamento di attuazione del vigente Codice della Strada;

ORDINA

L’istituzione delle modifiche della viabilità così come in narrativa riportato e secondo gli schemi planimetrici allegati, a far data dal 25.05.2018, dalle ore 4,00 e fino al termine dei lavori;

– l’istituzione del divieto di sosta nelle seguenti strade: Via Raffaele Iorio (ambo i lati);

– P.zza Giustino D’Uva (tutte le aree a parcheggio);

– Via Molise (tutta l’area a parcheggio nello slargo di fronte la sede Enel);

Alla ditta affidataria dei lavori di provvedere all’esecuzione degli interventi così come in premessa stabilito; all’Ufficio di Viabilità di provvedere al posizionamento della segnaletica stradale, in ottemperanza a quanto disposto dal C.d.S. e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Il presente documento è inviato a:

– Polizia Municipale;

– Ufficio di Viabilità;

– Enti preposti alla sicurezza ed al soccorso;

– Prefettura;

– Questura ;

– Carabinieri;

– Guardia di Finanza;

– Ufficio Stampa del Comune;

– Alla ditta Eurosignal;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale.

Il Responsabile del Procedimento

( Bucci Roberto)

IL DIRIGENTE

MARONE GIORGIO / INFOCERT SPA