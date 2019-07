Per consentire il regolare svolgimento dei festeggiamenti civili e religiosi in onore della Madonna della Neve, è stata emessa una ordinanza comunale con cui si dispone quanto segue:

– il giorno 3 agosto, dalle ore 14 alle ore 18, il divieto di sosta con rimozione forzata su piazza Andrea d’Isernia (solo lato belvedere), per consentire il montaggio del palco

– nelle date del 4 e 5 agosto, dalle ore 14.30 e fino al termine degli intrattenimenti musicali, il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata sull’intera predetta piazza

– il giorno 4 agosto, dalle ore 20 e per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione, il divieto di transito in: contrada Paradiso, ponte Cardarelli, via Occidentale nel tratto compreso tra ponte Cardarelli e rampa Mercato, rampa Mercato, piazza Andrea d’Isernia, corso Marcelli e rampa Mazzini. Inoltre, il divieto di sosta con rimozione forzata su via Mazzini e sul tratto di via Occidentale compreso tra rampa Mercato e ponte Cardarelli.

– il giorno 6 agosto, dalle ore 19 e fino al termine della processione, il divieto di transito in: largo davanti alla Cattedrale, corso Marcelli, piazza Celestino V, piazza Carducci, via d’Apollonio, via Kennedy, via Sturzo, corso Risorgimento, via Ponzio, piazza Tedeschi, via Ponzio, via Lorusso, piazza Carducci, piazza Celestino V, vico Pentri, vico Sanfelice, corso Marcelli, piazza Trento e Trieste, vico Ciro Marilli, largo Sant’Angelo, vico Benedetto d’Isernia, corso Marcelli, largo Cappuccini, via Sant’Ippolito, via Occidentale, ponte Cardarelli, contrada Paradiso.