Con deliberazione di Giunta comunale dello scorso 11 aprile, è stato approvato un atto di indirizzo finalizzato alla modifica del Calendario dei Mercati per l’anno in corso. Due modifiche riguardano alcune feste imminenti. Il 25 aprile, Anniversario della Liberazione, si terrà regolarmente il mercato settimanale del giovedì, e il 1° maggio, ricorrenza di san Giuseppe lavoratore, si effettuerà un mercato nel quartiere San Lazzaro, in sostituzione di quello del 29 giugno, coincidente con la Fiera di san Pietro.