La nuova collezione dal titolo CONTAMINAZIONE IN MOVIMENTO, prende spunto da un lavoro portato avanti in questi anni, legato non solo al territorio di appartenenza, ma alla conoscenza di diverse culture , grazie all’ apertura di mondi diversi, portando con se la bellezza la scoperta di un particolare che fa sempre la differenza.

La stilista racconta di essere molto legata a questa collezione perché rappresenta un traguardo importante, finalmente la linea UOMO un sogno che si realizza. La collezione uomo Primavera/Estate 2019 di Sara Cetty, si rivolge a un uomo, giovane, attivo e dinamico ma che non vuole tralasciare eleganza e ricercatezza dei dettagli.

I colori spaziano dalle tonalità dei blu, riletti in tutte le versioni ai rossi, verdi a quelli prettamente più estivi come il bianco il beige. Ogni singolo capo è eseguito con tecniche di lavorazione sartoriali curato in ogni dettaglio che fa la differenza di qualità. In ogni modo tuffatevi nel nuovo mondo Sara Cetty Man e riscopriamo il piacere del bello.