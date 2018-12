I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per minaccia aggravata dall’utilizzo di armi, un cittadino del posto, il quale, dopo aver occupato con il proprio veicolo la sede stradale per interloquire con altro automobilista, minacciava impugnando una roncola un altro automobilista per il solo fatto che quest’ultimo lo aveva ripetutamente sollecitato a liberare la sede stradale.

Solo grazie all’immediato e provvidenziale intervento dei Carabinieri si è potuto evitare che la situazione creatasi potesse portare ad ulteriori e più gravi conseguenze. L’arma rinvenuta è stata sottoposta a sequestro mentre l’autore del fatto è stato è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per minaccia aggravata e porto di armi atte ad offendere.