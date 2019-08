E’ stata convocata, per mercoledì 7 agosto, alle ore 12, nella sede dell’Area Tecnica del Comune di Isernia (in piazza Michelangelo), una conferenza stampa per illustrare l’organizzazione e il funzionamento del nuovo servizio dei parcheggi a pagamento. Saranno presenti il dirigente dell’Area Tecnica e il referente della società concessionaria “A.J. Mobilità”.