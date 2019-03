Per consentire lo svolgimento di una manifestazione studentesca che si terrà domani 15 marzo, con apposita ordinanza comunale è stato istituito il divieto di transito, dalle ore 11 e per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo degli studenti, nei seguenti luoghi: viale dei Pentri, corso Risorgimento, piazza Tullio Tedeschi, corso Garibaldi, via XXIV Maggio, via Graziani, via Berta, piazzale antistante il palazzo della Provincia.

Il corteo dovrà occupare un solo lato della carreggiata (il destro), garantendo una corsia libera di almeno tre metri di larghezza, per consentire l’eventuale transito di mezzi di soccorso, a tutela della pubblica e privata incolumità.