In occasione della “Giornata dei Calzini Spaiati” che quest’anno si celebra il 7 febbraio, gli alunni dell’IC “San Giovanni Bosco di Isernia, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di 1 grado, sono stati coinvolti nella rappresentazione grafica di un autoritratto affinché ognuno di loro potesse esprimere la propria personalità. Tale iniziativa è nata dal bisogno di far riflettere sulle differenze che ci circondano e celebrare l’unicità di ciascuno, nel contesto globale della comunità educativa – dice la docente Marilena Ferrante – per abbracciare la diversità in tutte le sue forme, al fine di contribuire e costruire un mondo migliore. L’appuntamento è fissato alle ore 10:30 presso il plesso dell’IC “San Giovanni Bosco”.