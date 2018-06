A conclusione dell’attività svolta per l’anno scolastico 2017-2018, il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (CPIA) ha organizzato la manifestazione «Across the line», in occasione della quale sono stati premiati gli allievi più meritevoli che hanno frequentato il Centro con assiduità ed entusiasmo.

È stata una grande festa, durante la quale hanno trovato incontro e confronto le competenze, i progetti, l’integrazione e l’accoglienza svolti in un anno scolastico con eccellenti risultati. Sono stati esposti gli elaborati di coloro che, partecipando ai progetti di educazione ambientale, sanitaria, alimentare e stradale, hanno acquisito quelle competenze che dalla fase di alfabetizzazione arriva alle fase di primo livello culturale e di secondo livello tecnico.

Gli studenti, inoltre, si sono esibiti in canti, poesie e musiche di integrazione. Considerando la natura particolare dell’utenza e le attività didattiche in favore dei migranti, il CPIA attua una vera e propria azione di ricaduta positiva sul piano sociale e culturale nella città di Isernia e nell’intera provincia. Ed è questo, infatti, il messaggio che tutti gli insegnanti e gli allievi del CPIA hanno voluto lanciare con le loro esaltanti rappresentazioni.

Alla manifestazione hanno partecipato, fra gli altri, il prefetto di Isernia Fernando Guida, il sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio, il presidente della Provincia di Isernia Lorenzo Coia e l’assessore comunale all’istruzione Sonia De Toma.

Soddisfazione è stata manifestata dalla preside Clotilde Franco, che in due anni di presidenza ha svolto un’attività sempre più trascinante e d’impulso, anche con l’adesione a progetti Erasmus+K2 di partenariato strategico, al progetto scolastico in carcere “Italiani a colori” e al progetto “Con… ago e filo”, aggiudicandosi anche il concorso regionale “Progetti digitali”.

«Il CPIA di Isernia – ha dichiarato l’assessore De Toma – svolge un ruolo importante e proficuo per l’accoglienza nel nostro territorio. Esprimo tutto il mio compiacimento per le attività educative e, in particolare, per l’insegnamento della lingua italiana, che resta la componente fondamentale per qualsiasi processo di effettiva integrazione. Desidero lodare l’operato dei docenti e della preside, nonché di tutti coloro che hanno consentito ciò. Un ringraziamento particolare lo rivolgo agli allievi del CPIA che oggi ci hanno fatto vivere una giornata di reale socializzazione fra popoli».

I CPIA (ex Centro Provinciale Territoriale) sono strutture del Ministero dell’Istruzione che realizzano un’offerta formativa per adulti e giovani adulti. Il CPIA di Isernia è stato istituito il 1° settembre 2015 a seguito di piano di dimensionamento della rete scolastica, disposto dalla giunta regionale con delibera n. 54 del 3 febbraio 2015, ed ha trovato riconoscimento ufficiale da parte del Comune di Isernia con delibera di giunta n. 110 del 10 agosto 2017. Fra i compiti del CPIA di Isernia rientra anche l’istruzione carceraria presso la locale Casa circondariale.