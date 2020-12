Si è spento in ospedale, a 74 anni, il noto avvocato isernino Vincenzo Umberto Colalillo.

E’ stato avvocato amministrativista, cassazionista, docente di ruolo alla cattedra di Diritto Costituzionale presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, titolare delle cattedre di Diritto Regionale e Diritto Pubblico presso la l’UniMol e consulente legislativo della Regione Molise.

Uomo di grande cultura, era molto apprezzato dai colleghi e da chiunque lo conosceva. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in città, generando sgomento, dolore e sconforto.

L’editore, il direttore e la redazione di Futuro Molise esprimono ai familiari i più profondi sentimenti di cordoglio.

Messaggi di cordoglio del mondo politico regionale

Il ricordo del presidente Toma

“Con la scomparsa dell’avvocato Vincenzo Umberto Colalillo, il Molise perde uno dei suoi figli illustri. Pioniere del Diritto amministrativo, formatosi alla grande Scuola napoletana di Abbamonte e Tesauro, all’indomani dell’istituzione del TAR Molise decise di far ritorno nella sua terra, anche se mantenne forte il legame con Napoli e l’Università Federico II, dove è stato docente di Diritto costituzionale. Nel suo studio si sono formate generazioni di legali. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche, fu lui a dare un impulso decisivo al Diritto elettorale e i suoi ricorsi hanno fatto testo in tutt’Italia. Colto, estroverso, gioviale, attaccato al Molise e alla sua gente, viveva la politica con passione e se non avesse fatto l’avvocato sarebbe stato sicuramente un eccellente amministratore. E, come tutti i grandi, modesto e galantuomo. Ai suoi familiari giungano la vicinanza mia personale e quella della Regione Molise che ho l’onore di rappresentare”.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale di Isernia

“Il sindaco Giacomo d’Apollonio, gli assessori e i consiglieri comunali di Isernia esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Vincenzo Umberto Colalillo e, con sincero sentimento di afflizione, partecipano al dolore dei familiari. Professionista molto stimato e conosciuto, l’avvocato Colalillo è stato amministrativista dal 1970 e cassazionista dal 1990; inoltre, per ben 40 anni, è stato docente di ruolo della cattedra di Diritto Costituzionale dell’università Federico II di Napoli. Ha altresì ricoperto vari incarichi regionali di rilievo, fra cui quelli di consulente legislativo della Regione Molise, membro della Commissione Statuto della stessa Regione e componente della Commissione di Controllo sugli Atti Regionali del Molise. Colalillo è stato anche consigliere comunale di Isernia”.

Il ricordo del consigliere regionale Michele Iorio

“Ci hai lasciato esattamente a modo tuo, sorprendendo tutti. Nessuno si aspetta mai che un grande personaggio abbandoni questo mondo, quasi dovesse vivere per sempre. Porti via con te i miei sentimenti di amicizia, la fiducia verso il mio avvocato, il piacere di parlare di politica con un uomo colto e capace. La mente si rifiuta di immaginare che non varcherai più la nostra sede politica a Isernia e allontana il pensiero che non sarai più presente alle animate discussioni sui progetti politici futuri. Mi mancherai Umberto. Mancherai a tutti: a coloro che ti hanno amato e a coloro in cui hai suscitato sentimenti contrastanti. Perché una cosa è certa: chi lascia un segno del suo passaggio su questa terra non può che essere considerato un grande uomo. Ciao Umberto”.