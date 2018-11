L’assessore all’istruzione e alle politiche educative del Comune di Isernia, Sonia De Toma, rende noto che sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi (CCRR), per il giorno 26 novembre 2018, come da decreto dello scorso 31 ottobre del sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio.

Le elezioni, come già avvenuto in passato, si svolgeranno nei plessi scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, degli istituti scolastici ‘Giovanni XXIII’ e ‘San Giovanni Bosco’, che da sempre collaborano con il Comune per dare concreta attuazione all’educazione civica, alla legalità e alla cittadinanza. Con il rinnovo del CCRR, il cui mandato avrà la durata di 2 anni, la partecipazione dei consiglieri-ragazzi sarà più attiva in materia di cultura, ambiente, sport e tradizioni. Infatti si sta stilando un fitto programma di impegni, anche con collaborazione delle forze militari, politiche, ma soprattutto per la vita sociale e quotidiana della città di Isernia.

«L’esperienza di questo primo mandato è stata positiva – ha dichiarato l’assessore De Toma -. Si pensava che quella del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, essendo sperimentale, sarebbe rimasta solo attività scolastica. Invece il coinvolgimento su problematiche di Isernia, come quelle sulle barriere architettoniche, oggetto d’un incontro anche con l’amministrazione provinciale, avvenuto in data 27 novembre 2017, ha dimostrato l’attiva partecipazione dei ragazzi ma soprattutto l’azione propositiva degli stessi, manifestando momenti di crescita e libertà, nell’autentico significato di democrazia e rispetto delle regole».