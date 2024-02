di Redazione

Lunedì 26 FEBBRAIO 2024, per urgenti lavori di manutenzione da eseguirsi sulla rete di Via Erennio Ponzio, dalle ore 9:00 circa sarà temporaneamente interrotto il flusso idrico alle utenze delle seguenti aree cittadine: Via Erennio Ponzio e tutte le traverse che intersecano questa strada.

Il ripristino dell’erogazione idrica avverrà presumibilmente alla chiusura dei lavori in tarda mattinata dello stesso giorno salvo imprevisti e l’erogazione tornerà man mano regolare nelle ore successive la riapertura.