Questa mattina, a San Giovanni Rotondo, nella chiesa della Vergine delle Grazie, si sono svolte le esequie di Padre Luigi Marro, cittadino onorario di Isernia. Al funerale ha partecipato una rappresentanza della nostra amministrazione comunale, con il sindaco Giacomo d’Apollonio e il vicesindaco Cesare Pietrangelo che sono intervenuti alla cerimonia esequiale con il gonfalone della Città di Isernia listato a lutto.

«La nostra – hanno dichiarato d’Apollonio e Pietrangelo – è una presenza dovuta sia per l’affetto che i nostri concittadini nutrono per Padre Luigi, sia perché, com’è noto, lo scorso ottobre è stato insignito della Cittadinanza Onoraria di Isernia. Tutti lo ricordano con affetto quale figura carismatica che ha svolto un ruolo importante soprattutto per i giovani. Padre Luigi ha vissuto nella nostra città dal 1964 al 1991, impegnandosi con capacità e dedizione, oltre che nell’esercizio del suo ministero religioso, anche in ambito culturale, sociale e sportivo».

Domenica 19 luglio, verrà ricordato durante le sante messe che si celebreranno nella chiesa del Sacro Cuore di Isernia, di cui fu parroco per un ventennio