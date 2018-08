Un viadotto? Con i pali che sprofondano? Quella zona era una palude. Quella zona conserva un acquedotto storico. Uno dei pochi funzionanti. E’ una zona già menomata da una agricoltura intollerante, da costruzioni che la fanno in barba a qualsiasi progetto veramente scientifico, da pozzi artesiani nei pressi dell’acquedotto, da un campo sportivo di cui alcuni affermano che va negli anni leggermente sprofondando. da piccoli impianti produttivi che deturpano il paesaggio etc… senza parlare poi delle isole ecologiche presenti nell’ area e quello che comportano.

Se proprio vogliono spendere milioni di euro è bello e pronto un progetto dei giovani universitari da definire meglio di cui l’attuale giunta comunale è a conoscenza, che vuole trasformare il luogo in un parco che già ha un nome: PARCO DELLE SORGENTI. Per tale progetto di risanamento dell’aria si spenderebbero bene i capitali che vogliono investire per lotto zero. Oggi dopo i fatti di Genova è assurdo riproporre il Lotto zero.

Il Prc che ha fatto parte del Comitato no Lotto zero denuncia i limiti di proposizione e progettazione di tale comitato e la sua deriva personalistica, il suo essere assente e lontano dalle proposte che da anni giovani universitari e comitati e consorzi hanno messo in cantiere. L’area è stata oggetto di richiesta agli organismi preposti delle Nazioni Unite di area protetta e bene comune dell’umanità.

Durante le elezioni regionali insieme alle associazioni che lottano contro chi deturpa il territorio e la nostra salute (comitato nazionale contro gli inceneritori) il prc ha continuato la battaglia con una mostra fotografica richiedendo ad Comune capoluogo di far diventare operativo il progetto dei giovani della vicina università e dei consorzi universitari.

Invece di sprecare soldi per progetti inutili e pericolosi, ancora una volta il Prc dopo le dichiarazioni del Toma, chiede di dirottare quei stanziamenti del CIPE al risanamento idrogeologico dell’area in questione e al Comune di Isernia di tirare fuori dai cassetti il progetto universitario. Il Prc annuncia nei prossimi giorni iniziative a far conoscere ai cittadini in profondità il progetto dei giovani universitari.