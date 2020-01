Dopo le recenti segnalazioni di parziali disfunzioni a talune sezioni dell’impianto di riscaldamento del nuovo Polo Scolastico di San Leucio, l’amministrazione comunale di Isernia, dimostrando la consueta sensibilità per il mondo della scuola e la necessaria celerità per la soluzione delle problematiche riguardanti l’edilizia scolastica, si è immediatamente attivata per migliorare l’impianto medesimo e rendere maggiormente accoglienti gli ambienti didattici, disponendo che i lavori, sotto il controllo dell’ufficio tecnico, venissero eseguiti rapidamente e durante il periodo delle vacanze natalizie, onde evitare la perdita di ore di insegnamento e facendo in modo di completare le opere in tempo utile per la ripresa delle lezioni. L’impianto del riscaldamento del nuovo Polo Scolastico risulta ora pienamente funzionante. Il suo efficientamento è consistito nella installazione di una terza caldaia e di uno scambiatore di energia termica. A breve, inoltre, verrà ancor più perfezionato con l’aggiunta di una pompa.