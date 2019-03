“Sono onorata e orgogliosa di aver ricevuto questo premio. E’ il segno che nell’ultimo anno mi sono impegnata a fondo, realizzando iniziative importanti che sono state apprezzate. Sono felice”. Così Leontina Lanciano, Garante regionale dei Diritti della Persona, commenta a margine della bella serata di premiazioni organizzata venerdì sera 8 marzo da ‘Promozione donna’ l’associazione pentra impegnata nella valorizzazione del ruolo femminile.

In una gremita sala Raucci, a palazzo San Francesco, sede del Comune di Isernia, Leontina Lanciano ha ricevuto il riconoscimento di “donna dell’anno” per il suo contributo nel ‘sociale’. “Promozione donna’ è un’associazione da sempre attiva in iniziative socio-culturali a favore dei cittadini molisani – ha spiegato Lanciano – consapevole che una città senza cultura è una città senza futuro”.

Presenti alla cerimonia il sindaco d’Isernia Giacomo d’Apollonio, con lui anche altri membri della giunta comunale e consiglieri, il Presidente della Provincia di Isernia, Lorenzo Coia, il Presidente del Coni provinciale, Elisabetta Lancellotta e il direttivo al completo dell’Associazione organizzatrice capeggiato dalla Presidente Gemma Barone.

Nel corso della serata sono state premiate come “donne dell’anno” anche la musicista e scrittrice Andreina Di Girolamo per la ‘cultura’, la judoka Maria Centracchio per lo ‘sport’ e Veronica Testa per il settore ‘impresa’.