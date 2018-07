Le Cose Associazione Culturale presenta Lei Danza – Lei Pietra. Una perfomance esclusiva di danza contemporanea a cura di Andrea Lorena Cianchetta e Edoardo Lalli, supportati da un gruppo di professionisti del campo dell’arte. La prima di un format made in Molise: un incontro di nuovi e antichi linguaggi, interpretati al calare del sole. Danza, scultura, musica, video art e grafica si mescolano nell’opera ‘Lei Danza-Lei Pietra’.

La performance artistica parte da un fulcro primordiale: la pietra. Attraverso il linguaggio della danza e della musica ne attraversa la duttilità e la mutevolezza, processo evolutivo infinito tra natura e uomo. Protagoniste, la donna, l’arte scultorea, i suoni e i movimenti. L’arte contemporanea e l’arte antica s’incontrano e s’abbracciano in una danza sperimentale.

Interpreti della serata, la ballerina Andrea Lorena Cianchetta e la scultura in travertino realizzata da Edoardo Lalli, accompagnate dalle proiezioni a cura di Donato Giannini e Salvo Nostrato e la selezione musicale di David Ino.

Lo spettacolo andrà in scena il 3 luglio, nella piazzetta Annunziata, lungo Corso Marcelli a Isernia e avrà inizio al tramonto. La durata della performance è di circa venti minuti e sarà preceduta da un aperitivo-cena nell’attesa a cura del Caffè Letterario.

Tra le intenzioni, mettere in risalto una delle numerose e affascinanti piazze del centro storico, la piazzetta Annunziata che grazie alla sua forma, i suoi palazzi e i suoi vicoli, potrà abbracciare e accogliere il pubblico nel tardo pomeriggio del tre luglio.

L’evento è il risultato di un lavoro di squadra, supportato dalle attività, da liberi professionisti e dal giovane imprenditore Luca Colella. Per questo motivo, gli interpreti intendono ringraziare in anticipo coloro che hanno dato e prestato il loro contributo all’evento, cogliendo l’occasione per invitare i curiosi a partecipare a un evento artistico suggestivo, raro e di sicuro impatto emotivo.