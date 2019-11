Continua senza sosta l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia, quotidianamente impegnati nel capillare controllo del territorio. In particolare i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) unitamente all’Arma territoriale, nel corso dell’attività ispettiva, tesa a verificare la corretta applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, la titolare di una ditta di Falegnameria edile, ritenuta responsabile di violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel contesto ispettivo, i militari dell’Arma accertavano le violazioni inerenti la mancata idoneità della mansione svolta e l’impiego di lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria (lavoro nero). Alla luce delle evidenze emerse, è scattata così la maxisanzione per complessivi euro 29mila per lavoro irregolare nei confronti della titolare, con il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e comminando ammende per un importo pari a euro 5,000 (cinquemila) circa.