ANDIAMO AI FATTI!

Lunedì 12 c.m., alle ore 11.00, presso la Sala Gialla del palazzo della Provincia in via Berta a Isernia, la L e D tornerà a riunirsi in assemblea permanete per un appuntamento importante e si spera significativo. Al Comitato di Lotta degli ex Lavoratori, cercheranno di dare risposte e suggerimenti, al fine di confezionare un progetto di cooperazione in autogestione con il sostegno pubblico, l’assessore regionale Carlo Veneziale ed il giornalista e docente universitario Romano Benini.

Il dott Benini, dirige il Master in politiche del lavoro presso la Link University di Roma, è docente presso l’università La Sapienza di Roma ed è consulente tecnico delle maggiori istituzioni pubbliche e private che operano sul mercato del lavoro. Ha coordinato numerosi progetti sul lavoro in diversi paesi europei. Giornalista economico, è autore insieme a Maurizio Sorcioni del format RAI Okkupati e di numerosi saggi e pubblicazioni. Le strade per una rinascita, attraverso la lotta sociale, le percorreremo tutte affinché agli ex lavoratori, riunitisi in Comitato Permanente, arrivino risposte da parte delle istituzioni, le stesse preposte ai progetti e alle politiche a sostegno di un lavoro perso da tempo.

Il portavoce

Emilio Izzo