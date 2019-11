L’associazione culturale Le Cose è entusiasta di presentare, insieme all’autore Pier Paolo Giannubilo, il romanzo ‘Il risolutore’, libro candidato al prestigioso Premio Strega, giunto a un passo dai cinque finalisti dell’edizione 2019.

In compagnia della giornalista Valentina Fauzia, direttrice artistica del Aut Aut Festival, lo scrittore molisano parlerà per la prima volta al pubblico di Isernia del suo ultimo successo letterario. Le Cose ha scelto di festeggiare così i suoi cinque anni di attività.

“Abbiamo iniziato il nostro percorso con ‘‘Le Cose Scritte – Festival del Libro e della Scrittura Creativa’ proponendo una sequenza di ospiti tra cui Pier Paolo Giannubilo e il suo ‘Sguardo Impuro’. Era il 6 dicembre 2014 e a distanza di cinque anni vogliamo riproporre lo stesso incontro, con lo stesso autore ma con un libro nuovo.

In questi cinque anni abbiamo organizzato tante ‘Cose Belle’, confezionando anche proposte uniche nella regione come lo stesso Festival del Libro, Exhibited Frequency (la rassegna di video art), i primi House concert in Molise e abbiamo dato vita e condiviso lo Spazio Cent8anta.

Sempre accompagnati da ottime e prestigiose collaborazioni (citarle sarebbe opportuno ma la lista è lunga). Insieme abbiamo solcato un terreno arido, lasciato impoverire, che però chiede di essere accudito e sviluppato.

Abbiamo proposto workshop, incontri, concerti, dibattiti e abbiamo supportato chi, per la prima volta, si è cimentato nell’organizzazione di eventi.

Per questo ci preme ringraziare prima di tutto il pubblico, le persone che ci seguono e ci supportano e tutte le nostre collaborazioni che sono state e saranno sempre numerose e soprattutto preziose.

Abbiamo sempre seguito e valorizzato l’Arte, la Cultura e la Società e soprattutto le persone, di questa regione e non.

E sono successe tante Cose!

In virtù di ciò, il nostro invito a Giannubilo è un’esortazione a partecipare, condividere e divulgare incontri come questi, soprattutto più articolati e apparentemente di nicchia.

Noi continueremo a farlo!

Grazie per l’interesse e la partecipazione, vi aspettiamo”.

Donato Giannini

Presidente Le Cose Associazione Culturale