L’assessorato alle politiche sociali del Comune di Isernia chiarisce che l’Avviso Pubblico dello scorso 30 marzo [scadenza 1° aprile, ore 12], relativo alla ricognizione del fabbisogno sociale della popolazione finalizzata alla costituzione d’un fondo della Regione Molise per l’acquisto di beni di prima necessità e per il pagamento delle utenze, è cosa distinta rispetto all’Avviso Pubblico del 2 aprile [scadenza 7 aprile, ore 18] riguardante la concessione di buoni-spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari, di cui al finanziamento stanziato con ordinanza delle Protezione Civile nazionale per l’importo di 148.285,53 euro.

Pertanto, coloro che hanno risposto al primo Avviso (fondo Regione Molise) e intendono concorrere anche all’attribuzione dei buoni-spesa (ordinanza Protezione Civile), devono produrre una nuova istanza, secondo le modalità dell’Avviso del 2 aprile e utilizzando la modulistica ad esso allegata, scaricabile dal sito web comunale.